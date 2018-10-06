مناقشة حامية وتبادل اتهامات على الهواء بين الأحيدب وممثل القطاع الصحي الخاص

المواطن - عبدالرحمن دياب

نشبت مناقشة حامية وتبادل اتهامات بين الكاتب الصحافى محمد الأحيدب وممثل القطاع الصحي الخاص أحمد بلغصون، وذلك بشأن دور القطاع الصحي الخاص والسعودة وأسعار العلاج.

أكد ممثل القطاع الصحي الخاص، الدكتور أحمد بلغصون، أن الكاتب الصحافي محمد الأحيدب تجنى على القطاع الصحي جناية كبيرة جدًّا.

وشدد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية على أننا كلنا أبناء هذا الوطن وتهمنا صحة المواطن والمقيم قدر الإمكان.

وتابع بلغصون: لا نقبل الحالات الحرجة لأنك لو قبلت حالة ونقلتها (ستلبس فيك الحالة)؛ لأن صاحب المستشفى يقول يجب إن تدفع قبل دخولها، والصحة تقول كيف تقبله من دون أن تنسق؟!

وأضاف أن وزارة الصحة تفرض على القطاع الخاص السعودة بنسبة 31% حتى يصل إلى القطاع الأخضر، لكن الطبيب السعودي لا يرغب في القطاع الخاص ويتمنى القطاع الحكومي لأجل الضمان الوظيفي والمميزات الأخرى.

وقال: إن الوزارة لم تحدد سقفًا لأسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وكل صاحب مجمع يحدد أسعاره، معترفًا بأن هناك مبالغة فعلًا وبعض الأطباء تصل الكشفيات عندهم إلى 4 آلاف ريال.

وفي المقابل، رأى الكاتب الصحافي محمد الأحيدب خلال حواره إلى البرنامج أن القطاع الصحي الخاص يحتال على نسب السعودة ويوظف 30% من السعوديين كول سنتر وإداريين، فإذا وصلت للأطباء وجدتهم 1% ويقول: “سعودنا 31”.

وأردف الأحيدي: وجدنا استغلال مشين لحالات المرضى من المستشفيات والمستوصفات الصحية الخاصة.. فأين الإنسانية التي يتحدثون عنها؟!