منتخب الأرجنتين يتفوق على البرازيل خارجيًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لمواصلة تفوقه خارجيًا على البرازيل خلال المباراة النهائية لبطولة سوبر كلاسيكو، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وعلى الرغم من تفوق البرازيل في عدد مرات الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في جميع اللقاءات السابقة التي جمعتهما، إلا أن إحصاءات المنتخبين قبل مباراة اليوم تؤكد تفوق التانغو على السامبا في المواجهات الخارجية.

ولعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم أمام البرازيل 30 مرة خارجيًا، قبل مباراة القمة اليوم، وتمكن التانغو من الفوز على السامبا في 14 لقاء، وخسر 9 مواجهات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وسجل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم 48 هدفًا في شباك السامبا خلال المباريات الخارجية التي جمعت بينهما، فيما أحرز لاعبو البرازيل 42 هدفًا.

وبشكل عام، واجه منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره البرازيل 104 مرات سواء وديًا أو رسميًا، ونجح منتخب السامبا في الفوز 40 مرة، وهُزم أمام التانغو في 38 لقاء، فيما انتهت 26 مواجهة بالتعادل، وذلك قبل لقاء القمة اليوم.

ونجح لاعبو منتخب السامبا في تسجيل 162 هدفًا خلال مباريات البرازيل والأرجنتين السابقة، فيما أحرز التانغو 160 هدفًا.