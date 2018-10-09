منتخب الأرجنتين يصل ملعب الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصل لاعبو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إلى ملعب نادي الهلال، وذلك من أجل بدء الحصة التدريبية استعدادًا لمواجهة المنتخب العراقي في البطولة الرباعية الدولية.

ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه المنتخب العراقي بعد غد الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب الأرجنتيني وصل بالأمس إلى الرياض للمشاركة في الدورة الرباعية، بدون النجم ليونيل ميسي والذي فضل عدم المشاركة مع بلاده أمام منتخبي العراق والبرازيل.

سيواجه منتخب الأرجنتيني، خصمه وعدوه اللدود المنتخب البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وكان منتخب الأرجنتين شارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ودع المسابقة من دور الستة عشر بالخسارة من المنتخب الفرنسي.