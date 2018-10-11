منتخب السعودية لكرة القدم يُركز على إنهاء الهجمة

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية لكرة القدم تحضيراته على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مساء الخميس، لمباراة البرازيل ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وطبق المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي العديد من التمارين التكتيكية في تدريب منتخب السعودية لكرة القدم اليوم، وتركزت على إنهاء الهجمة، ثم أجرى الجهاز الفني مناورة ترفيهية للاعبين على نصف مساحة الملعب.

ولم يُشارك نجم منتخب السعودية لكرة القدم عبد العزيز الجبرين، في التدريبات الجماعية اليوم، حيث واصل تمارينه الخاصة بصحبة الجهاز الطبي، نظرًا لشعوره بآلام في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مباراة البرازيل الودية.

وبعد مباراة الأخضر والسامبا الودية، يواجه منتخب السعودية لكرة القدم نظيره العراق، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ديربي عربي قوي، قبل اختتام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو في اليوم التالي بالقمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين.

ويسعى المدرب الأرجنتيني بيتزي لقيادة منتخب السعودية لكرة القدم لتحقيق نتائج إيجابية في منافسات سوبر كلاسيكو، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا المُقرر إقامتها في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويقع منتخب السعودية لكرة القدم على رأس المجموعة الخامسة في منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2019، مع منتخبات كوريا الشمالية، لبنان وقطر، ويسعى الأخضر للاستعداد الجيد، أملًا في حصد اللقب القاري تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي.