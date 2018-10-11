منتخب فرنسا يُغلق بابه للأبد في وجه بنزيمة

المواطن - محمد سمعه

أكد مانويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن مواطنه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لن يُستدعى مرة أخرى من أجل تمثيل الديوك الفرنسية مستقبًلا.

وكان كريم بنزيمة دخل في خلاف شديد مع المدرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول في عام 2016 حيث وصفه بنزيمة بالمدرب العنصري، بالإضافة أن قضية الابتزاز الجنسي والتي ارتكبها بنزيمة بحق الفرنسي ماثيو فالبوينا منعته من تمثيل منتخب فرنسا منذ عام 2016.

وشدد لو جراي في تصريحات صحفية أن أداء كريم بنزيمة لم يُعد مناسبًا من أجل انضمامه للمنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة.

وعلى الفور رد بنزيمة على رئيس اتحاد القدم الفرنسي عبر حسابه في تويتر قائلًا: سيد لو جراي، من فضلك دعني وشأني، الشيء المهم هو أن فرنسا بطلة العالم وباقي الأمور ليس لها أي قيمة.

شارك بنزيمة مع المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا 2012، كما سبق له لعب 81 مباراة دولية مع الديوك سجل فيهم 27 هدفًا.