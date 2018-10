منتهى التواضع والثقة بالنفس.. ولي العهد يصحح وضعية هاتف شخص طلب تصوير سيلفي معه

المواطن - الرياض

ما أن هم ولي العهد بالخروج من القاعة التي احتضنت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلا وقد سارع الجميع إلى السلام عليه والتقاط صور السيلفي معه.

وبكل تواضع وثقة ومحبة وقف الأمير محمد بين الحضور وأتاح لمن رغب منهم الفرصة في التقاط صورة تزين هاتفه وسجله العملي في آن واحد.

وفي موقف طريف حاول أحد الأشخاص التقاط سيلفي لكن هاتفه كان في الوضعية الخاطئة فما كان من ولي العهد إلا أن أخذ الهاتف وصحح وضعيته وأتاح صورة السيلفي في موقف لفت انتباه الكثير من الحضور وممن شاهدوه عبر البث الفضائي وشبكات التواصل.

