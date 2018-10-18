منذ بداية العام.. النقل المدرسي الآمن مشكلة تبحث عن حل

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ما زالت قضية النقل المدرسي الآمن تؤرق الأهالي منذ بداية العام الدراسي وحتى الوقت الحالي، خاصة بعد تقليص عدد الباصات مما تسبب في تكبد الطلاب وأولياء الأمور على مستوى المملكة العناء والمشقة.

وشكل الوضع أزمة نفسية لأولياء الأمور، وخصوصًا من كان منهم يعمل في المجال العسكري وبعيدًا عن أسرته أو من يكون مداومًا والمدرسة تبعد عن منزله ومكان عمله كالمرابطين على حدود الوطن، حيث تحدث الكثير عن هذه المشكلة القائمة مع وجود شركة تطوير النقل المدرسي التي تعاقدت معها وزارة التعليم ولم تتحرك خلال العام الماضي لتعمل على تهيئة وسيلة النقل لهذا العام.

واكتفت الشركة بسحب وتقليص أعداد الباصات، فيما يناشد أولياء الأمور الجهات المسؤولة في إيجاد حل للنقل المدرسي الذي تم تقليصه، فضلًا عن الباصات المتهالكة والعطلانة والتي تعمل تحت مسمى شركة تطوير النقل المدرسي بالاسم فقط دون العمل على أرض الواقع.