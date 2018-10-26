منذ عامين.. الهلال لا يخسر على ملعبه دوريًّا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلسلة انتصاراته على أرضه ووسط جماهيره، في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد فوز الهلال على الاتحاد في الجولة الساعة، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم سجله الخالي من الهزائم على أرضه ووسط جمهوره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لمدة عامين على التوالي.

وكانت آخر خسارة تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أرضه ووسط جمهوره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، في أكتوبر عام 2016.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.