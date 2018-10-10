منسوبو القوات المسلحة في قلب ولي العهد.. اعتزاز يرتقي بالعسكريين

المواطن - الرياض

يأتي برنامج اعتزاز والذي من المقرر أن يطلقه ولي العھد وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان قريبًا ليعكس اهتمام القيادة والوطن بمنسوبي القوات المسلحة والارتقاء بمعيشتهم وتسهيل حياتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

ويهدف برنامج اعتزاز إلى توفیر مستوى ممیز من الرعاية والخدمات والتخفیضات والعروض من القطاع الخاص لمنسوبي القوات العسكرية المختلفة وذويھم، والذين يصل عددھم إلى نحو 8 ملايین شخص.

خدمة جنود الوطن

ويعد مشروع “اعتزاز” إحدى مبادرات ولي العھد، ويقوم بإعداده “برنامج تطوير وزارة الدفاع” لخدمة جنود الوطن، ويشمل منسوبي وزارات الدفاع، والداخلیة، والحرس الوطني، ورئاسات أمن الدولة، والحرس الملكي، والاستخبارات العامة.

ويشمل البرنامج الذي تم اعتماده في شوال من العام الماضي 1439 ،جمیع منسوبي ھذه الوحدات من عسكريین ومدنیین، سواء كانوا على رأس العمل أم متقاعدين، وذويھم من آباء وأبناء، وأسر الشھداء.

خدمات يوفرها البرنامج

ويتیح البرنامج للشركاء من القطاع الخاص فرصة التسويق للعروض من خلال إرسال رسائل لمنسوبي القوات على الجوالات والبريد الإلكتروني، وإطلاق حملات داخلیة تستھدف المستفیدين من البرنامج، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركاء للمشاركة في معارض وفعالیات القوات العسكرية.

وسیوفر برنامج “اعتزاز” فرصة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي القوات العسكرية في جمیع المدن والمحافظات خلال المواسم المختلفة، مثل الأعیاد، والصیف، والعودة إلى المدارس، وغیرھا من المناسبات.

مؤسسة النقد تتفاعل

وكانت الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت، كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، للمساهمة في برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتزاز؛ وذلك بهدف تفعيل التواصل بين القطاع الخاص ومنسوبي القوات العسكرية، وذلك لتوفير مستوى متميز من الرعاية والاهتمام والخدمات لمنسوبي القوات المسلحة.

وطبقا للمعلومات فإن البرنامج سيفعل من خلال موقع أيقونة على البوابة الداخلية وتطبيق يحمل على الجوال، والتسويق للعروض التي تضاف للبرنامج من خلال رسالة إشعار أو نصية أو على الإيميل، ويحدد لكل مستفيد حسابه، ويحدد من يرأس الحساب للتواصل معه وتقييم استفادته وذويه من الخدمات المقدمة من خلال البرنامج.

ماذا تعرف عن اعتزاز

اعتمده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11/ 10/ 1439هـ، ويستهدف منسوبي القوات العسكرية بكل فئاتهم والمتقاعدين منهم وذويهم، كما ستتولى وزارة الدفاع تفعيل وإدارة البرنامج.

أما عن رؤية البرنامج فتتمثل في حرص واحترام القيادة لأبنائها الأبطال وتقديم الخدمات لهم بتحفيز القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مستوى مميز من الرعاية والاهتمام، وتفعيل التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ومنسوبي القوات العسكرية للحصول على خدمات خاصة، خصومات وعروض، تسهيلات ومنافع إضافية.

من أهداف البرنامج

تحسين رفاهية منسوبي القوات العسكرية بدعم من القطاع الخاص، وتوفير منصة خدمية لهم بمشاركة القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك توفير خدمات وتسهيلات وعروض وتخفيضات لهم.

كما يستهدف البرنامج تطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق رفاههم، وتحقيق التوفير الزمني والمكاني والمالي لهم، وإنشاء منصة يمكن للمستفيدين التواصل معها على مدار 24 ساعة، وكذلك التواصل سنويا مع المستفيدين والشركاء لتحسين الخدمات.

وفي الختام يأتي برنامج اعتزاز ليكون بمثابة نجمة في طريق اهتمام القيادة والوطن بمنسوبي القوات المسلحة أبطال وفرسان الوطن، وصمام الأمان ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن أرض الحرمين الشريفين.