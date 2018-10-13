منشآت تناقش دعم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المواطن - الرياض

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بمنطقة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018م، ورشةَ عملٍ بمشاركة جميع الجامعات الحكوميّة والخاصّة؛ بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت منشآت خلال ورشة العمل عددًا من المحاور الرئيسية الداعمة لواقع التوجهات الرياديّة في الجامعات كالتحديات التي تواجه الجامعات تجاه تفعيل قطاعات ريادة الأعمال وقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين المنشآت ومراكز الجامعات البحثية.

الجدير بالذكر أن منشآت حرصت على حضور كافة الجامعات الحكومية والخاصّة بالمملكة العربية السعودية لتفعيل دورها التكاملي وللخروج من الورشة بأفضل الحلول الداعمة والممكّنة لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.