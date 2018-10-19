منها حفيد مانديلا.. جنوب إفريقيا ترفض محاولات قطر للتأثير على الشخصيات العامة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

بات الارتباط بأي علاقات مع قطر تدعو إلى الاستياء الواضح لدى الأشخاص الذي يوصمون بهذا العار، خاصة في ظل السمعة السيئة التي تتمتع بها الدويلة الصغيرة على مستوى الأوساط السياسية الدولية.

وأثارت محاولات الدوحة للتقارب مع عدد من الشخصيات المعروفة في جنوب إفريقيا، من بينهم مانديلا مانديلا حفيد المناضل الراحل نيسلون مانديلا، وذلك حسب صحيفة ميل آند جارديان الجنوب إفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين جنوب إفريقيا وقطر تشهد توترًا بشكل ملحوظ إثر مقابلة جرت بين أمير الأخيرة والرئيس السابق جاكوب زوما الشهر الماضي، وذلك على الرغم من رغبة جنوب إفريقيا في عدم عقد الاجتماع.

وأكدت مصادر أن إدارة العلاقات الدولية والتعاون غير سعيدة بشأن الاجتماع، الذي يُقال إنه حدث بناء على توصية من حفيد نيلسون مانديلا، والذي جاء اجتماعه مع تميم بعد فترة قصيرة من اجتماع زوما.

وقال مانديلا: “ذهبت بشكل رسمي من أجل تطوير مدينة (مسقط رأس نيلسون مانديلا)”.

وعلى الرغم من محاولة نفي مانديلا الحفيد أي علاقة له بزيارة زوما إلى قطر ولقائه بأميرها، إلا أن السائد في جنوب إفريقيا حيال هذا الأمر كان الرفض التام لعلاقات الدوحة بتلك الشخصيات المعروفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة حالة من الرفض الشديد على مستوى المجتمع الدولي، لاسيما وأنها تُتهم بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية؛ ولذلك تُطارد قطر بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية.