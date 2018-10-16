مها محمد تشارك أول صورة لمولودتها من زوجها الثاني

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نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورة لطفلتها التي وضعتها قبل ساعات وطلبت من جمهورها الدعاء لها ولابنتها بالعمر الطويل.

صورة الطفلة التي نشرتها مها محمد لم تظهر وجهها الكامل بل أظهرت جزءًا فقط من الوجه مع صورة سابقة للفنانة قبل الولادة بعدة أيام.

يذكر أن مها محمد كانت قد فقدت قبل أربع سنوات ابنتها في حادث مروري أليم.

وفي وقت سابق نقلت قناة المجلس الكويتية عن الفنانة مها محمد أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في العام 2010، حيث قام رجل بملاحقتها بسيارته ثم استغل توقفها عند الإشارة ليقوم بفتح الباب لكنها هربت وظل يطاردها حتى المنزل.

والمعروف أن مها محمد هي إعلامية ممثلة كويتية بدأت بتقديم البرامج في تلفزيون الكويت عام 2001 ومن خلاله قدمت برامج منوعة عديدة على القناة كونت لها شهرة كبيرة، كما أن لها تجربة في برامج الكاميرا الخفية من خلال برنامج صادوه 2 بمشاركة الممثل يعقوب عبد الله في عام 2003.

خاضت مها محمد تجربة التمثيل للمرة الأولى في عام 2006 وذلك من خلال مسرحية أمل في مملكة النمل، مع الممثلة لمياء طارق.

تزوجت مها محمد للمرة الأولى وانفصلت عن زوجها بعد أن رزقت منه بولدين هما عبدالله وفيصل الذي خضع للغسيل الكلوي بعد إصابته بالفشل الكلوي في سن مبكرة، وابنة صغيرة توفيت في حادث قبل 4 سنوات، في ديسمبر 2016 تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال خليجي في حفل خاص حضره عدد محدود من الأصدقاء والأقارب.