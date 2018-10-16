مهند علي: الأخطاء التحكيمية ساهمت في تعادل الأخضر .. والعراق استفادت

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب مهند علي، لاعب منتخب العراق، أن الأخطاء التحكيمية ساهمت بشكل كبير في تعادل منتخب بلاده مع السعودية في الدورة الرباعية.

وتحدث مهند علي لقناة KSA SPORTS قائلًا: راضون على أداء منتخب العراق، وكنا الأقرب للفوز، ولكن الحظ لم يُحالفنا.

وأضاف مهند علي: الأخطاء التحكيمية ساهمت بشكل كبير في تعادل الأخضر معنا، خاصة أن الحكم لم يحتسب لنا بعض المخالفات، ولكن أداء المنتخب العراقي بشكل عام أفضل من مباراة الأرجنتين.

وأكمل اللاعب العراقي حديثه قائلًا: منتخب بلادي سيستعد بكل قوة لبطولة كأس آسيا، ونحن لا نفكر بالماضي ونفكر فيما هو قادم.

وواصل مهند علي حديثه قائلًا: عملت على استغلال خطأ التمرير من لاعبي المنتخب السعودي وهذا ما ساعدني كثيرًا على تسجيل هدف التقدم والقادم سيكون أفضل.

وقال مهند علي: لا شك أن المنتخب العراقي استفاد كثيرًا من الدورة الرباعية والبطولة خير إعداد لنا من أجل البطولة الآسيوية.