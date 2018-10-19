مواصفات أخف وأنحف هاتف في العالم .. بطاقة ذكية في جيبك

المواطن - متابعة

بالرغم من أن التنافس المحموم بين الشركات المصنعة للهواتف ينصب بشكل كبير على الإمكانيات الإضافية والخدمات التي يمكن أن تلبي رغبات المستهلكين وشغفهم نحو الجديد إلا أن ذلك كان يصطدم دائما مع مشكلة الحجم أو الوزن حيث يظل شكل الهاتف إحدى العقبات التي تجعل بعض المشترين يحجمون عن امتلاكه.

لكن في اليابان كان لشركة إن تي تي دوكومو، ، قول آخر، حيث قدمت ما وصفته بالهاتف الأنحف في العالم، والذي يشبه إلى حد كبير بطاقة الائتمان.

الهاتف الجديد والذي يحمل اسم KY-O1L، من تصنيع شركة كيوسيرا ويبلغ سمكه 5.3 ملم فقط، ويزن 47 غراما، وهو بذلك يحصد لقب الهاتف الأخف وزنا في العالم أيضا.

يحتوي الهاتف علي شاشة أحادية اللون (أبيض وأسود فقط) مقاس 2.8 بوصة، تعتمد على تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بخفة وزنها وتوفيرها للطاقة والأهم أنها أكثر راحة لعين المستخدم.

ووفقا لبيان الشبكة اليابانية فإن الهاتف سيتوافر في الأسواق اليابانية فقط بداية من نوفمبر المقبل، بسعر يصل إلى 300 دولار تقريبا، ولم تعلن عن خطط مستقبلية لطرحه في أسواق عالمية أخرى.

يتضمن “KY-O1L” منفذ “مايكرو يو إس بي” ويدعم الإصدار 4.2 من البلوتوث، بالإضافة إلى القدرة على العمل عبر شبكات الجيل الرابع “إل تي إي” بأعلى سرعات التحميل والتنزيل المتاحة عبر هذه النوعية من الشبكات.