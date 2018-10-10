مواطنة سعودیة تتعرض لإصابات خطیرة في تركیا

المواطن - الرياض

تعرّضت مواطنة سعودية، الأسبوع الماضي، للإصابة بنزيف في الرأس وكسر مضاعف في الفخذ وكسور في الفك والكتف، نتيجة سقوطھا من أعلى منطقة قريبة من الشلالات في إحدى المدن التركية.

ودخلت المواطنة ندى الحربي في حالة حرجة، حيث تم نقلھا بسيارة الإسعاف من موقع الحادث إلى مستشفى طرابزون شمالي شرق تركيا.

وتم تحويلھا وھي في وضع التخدير إلى مستشفى إكشبات لتبقى 5 أيام تحت المتابعة، وذلك وفقًا لشقيقھا ھاني الحربي.

كما أشار شقيق المصابة إلى التفاعل السريع من قبل سفارة المملكة في تركيا فور إبلاغھم بالحادث، حيث تمت مخاطبة المستشفى لمتابعة علاج شقيقته التي تنتظر إجراء عملية جراحية بالفك، مضيفًا أن الحالة تحتاج إلى إخلاء طبي.