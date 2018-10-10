مواطن يستفسر بشأن زيادة الدعم.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

‏أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك ردًّا من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “هل صحيح تمت زيادة نسبة الدعم لهذا الشهر للمؤهلين الي سبق وأن صرف الدعم لهم في الأشهر الماضية؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ25.2 مليار ريال.

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر).

كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.