مواطن يعتدي على موظف بجمرك الحديثة منعه من تهريب ممنوعات

المواطن - الرياض

تمكنت الجمارك السعودية من القبض على أحد المهربين اعتدى على أحد موظفيها في جمرك الحديثة، بعد أن كشف محاولاته للتهريب.

وأكدت الجمارك السعودية أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي حالة اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض لها أي من منسوبيها.

وقالت الجمارك في بيان لها: “تود الجمارك السعودية أن توضح حقيقة ما تعرض له أحد موظفي جمرك الحديثة، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء 22 محرم 1440، حيث إنه أثناء أداء أحد منسوبينا لعمله، وذلك بتفتيش إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر الجمرك، اتضح له وجود ممنوعات مع قائد المركبة”.

وأضافت أنه عند قيام رئيس الفترة ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المهرب والممنوعات التي تم ضبطها قام المهرب بالاعتداء على رئيس الفترة بالضرب؛ ما أدى إلى حدوث إصابات متوسطة للموظف استدعت نقله على الفور إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته.

وأوضحت الجمارك أن الجهات الأمنية في منفذ الحديثة قامت في نفس الوقت بإلقاء القبض على المعتدي وإيقافه لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكد الجمارك السعودية للجميع من خلال هذا البيان إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الموظف، وأنها تتابع بحرص بالغ إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه والتي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهمة عمله، كما توضح الجمارك في الوقت نفسه أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي حالة اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض لها أي من منسوبيها.