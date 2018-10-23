موبايلي تحصد جائزة القائد المبدع في مؤتمر القيادات النسائية بدبي

المواطن - الرياض

فازت الأستاذة مراجل السفري مدير إدارة عمليات رعاية العملاء بشركة موبايلي بجائزة “القائد المبدع مغير قواعد اللعبة”، ضمن جوائز “الجيل القادم من القيادات العرب”، في مؤتمر الجيل القادم من القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مؤخرا في دبي.

ويأتي فوز السفري عن جدارة واستحقاق لتميزها في مجالها، ولما وفرته شركة موبايلي لها من بيئة عمل ساعدت على النجاح والتميز، مما انعكس على أداء الموظفين وأسهم في تحقيق العديد منهم الجوائز على المستويين المحلي والدولي، حيث وفرت موبايلي لموظفيها أدوات النجاح وبيئة العمل المبدعة، إيمانًا منها بالتطوير والتدريب، وأن الشركة هي بيت مهم للموظف.

ويُعنَى منتدى الجيل القادم من القيادات النسائية بتكريم النساء القائدات في القطاعين الحكومي والخاص، وسيدات الأعمال في مجالات التقنية وغيرها من المجالات، كما يهتم بنقاش تمكين النساء في قطاع الأعمال بشكل عام وقيادة النجاح والتميز في بيئة العمل. ويجمع المنتدى الرائدات من النساء اللواتي يقدن الإنجازات في القطاعات المختلفة، لتقديرهن وتكريمهن، ويطلق مجموعة من الجوائز في فئات مختلفة، يتولى التحكيم فيها نخبة من المتخصصين.

ويهدف المنتدى إلى تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية من خلال التعرف على أهم المستجدات والتجارب المتميزة في القيادة وريادة الأعمال ودور تطوير مسيرة المرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية. كما يهدف إلى تطوير ورفع الوعي بأهمية الأدوار القيادية للكوادر الشابة ورائدات الأعمال في مسيرة العمل النسائي وأهم الآليات الداعمة للتطوير، وتمكين الكوادر النسائية للمشاركة بإيجابية في المجتمع.