موبايلي تحصد جائزتين لأفضل ممارسات علاقات المستثمرين

المواطن - الرياض

عكس ترشيح شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” لخمس جوائز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة من قبل منظمة علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، جهود إدارة الشركة المستمرة في تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحللين والجهات الرقابية.

وقد فازت موبايلي بجائزة أفضل شركة في المملكة في ممارسات علاقات المستثمرين بعد أن نالت أعلى تصويت من قبل المحللين والمستثمرين ومدراء الأصول المحليين والعالميين، من خلال منصة EXTEL المتخصصة في هذا المجال، وتسلم الجائزة عن موبايلي طارق العنقري المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين.

فيما فاز تقريرها السنوي الرقمي بجائزة أفضل تقرير سنوي رقمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ترشحت موبايلي من ضمن الخمسة الأوائل لجائزة أفضل شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاقات المستثمرين وكانت الشركة السعودية الوحيدة في هذه الفئة وأول شركة سعودية تترشح منذ عشر سنوات لهذه الجائزة.

كما ترشح الرئيس التنفيذي للمالية قيس بن حميدة لجائزة أفضل مدير مالي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما ترشح المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين في موبايلي طارق العنقري لجائزة شخصية وهي أفضل مدير علاقات مستثمرين في المملكة.

هذا وتؤكد موبايلي عزمها على تسخير كافة الطاقات البشرية لتقديم أفضل الخدمات لكافة مساهميها وعملائها.