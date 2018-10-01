موبايلي تسجل 73% نموًا في سرعات الاتصال بالإنترنت

المواطن - الرياض

حققت شبكة موبايلي نمواً كبيراً في سرعات الإنترنت ابتداء من شهر يناير الماضي وحتى شهر سبتمبر الحالي بنسبة 73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت موبايلي هذا النمو إلى مشاريع تطوير الشبكة التي بدأت منتصف العام الماضي، بعد أن وقعت عدداً من عقود تطوير وتوسيع الشبكة اللاسلكية ورفع مستوى أدائها مع كل من شركة هواوي، نوكيا، وإريكسون، حيث اجتمعت الشركات الكبرى في مشروع يعد الأكبر من نوعه في تاريخ الشركة، بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي.

وقال المهندس مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة “موبايلي” إن الشركة استفادت كثيراً من الأطياف الترددية والتي حققت من خلالها المعايير العالمية في تقديم تجربة عملاء ناجحة للوصول إلى سرعات عالية للإنترنت.

وأشار الحربي إلى أن مراحل تطوير الشبكة في جميع مناطق المملكة تسير وفق ما هو مخطط لها حيث تم الانتهاء من بعض المراحل قبل الوقت المحدد لها، وهذا يؤكد حرص الشركة على إنجاز هذا المشروع الكبير في أسرع وقت ليتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن تحسن سرعات الاتصال بالإنترنت يبدأ بشكل تدريجي إلى أن يصل إن شاء الله مع نهاية المشروع إلى مستويات متقدمة تواكب تطلعات مختلف شرائح العملاء.

هذا وتساهم بنية موبايلي التحتية والتي تعتمد على أحدث مراكز البيانات المتقدمة في العالم والمنتشرة في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب شبكات الاتصال والتي تعد الأحدث في عالم الاتصالات، في أن تكون أحد روافد تحقيق التحول الرقمي للمجتمع والاقتصاد.