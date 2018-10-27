موجة غبار تداهم الرياض الآن

صورة لغبار الرياض من تويتر @talal_ibrahim

المواطن - الرياض

تتعرض العاصمة الرياض الآن إلى موجة غبار كثيف تدنت على أثرها الرؤية الأفقية.

وفي حدود الساعة 10:45 من مساء اليوم دخلت السحب الكثيفة الرياض من جهة الغرب فيما شهدت بعض الأحياء بدء تساقط الأمطار المتوسطة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر حذر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة سوف تبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم وتمتد حتى الخامسة من فجر الأحد لتشمل: الخرج – المجمعة – شقراء – ساجر – رماح – الدوادمي – القويعية والأجزاء المجاورة.

وكانت إدارة التحاليل والتوقعات في الأرصاد حذرت من تقلبات جوية على مناطق المملكة خلال الفترة من مساء يوم الأحد إلى يوم الخميس المقبل.

وفي سياق متصل توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية والرياض، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.