مورينيو في عقل ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأصبح موقف المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الحالي صعبًا للغاية، خاصة أنه بات قريبًا بنسبة كبيرة من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بسبب النتائج السيئة.

ودخل مورينيو قائمة المدربين المرشحين لخلافة لوبيتيجي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، والمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وسبق لمورينيو تدريب نادي ريال مدريد في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013 بعد فترة ناجحة له مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث فاز وقتها بالثلاثية وهى الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولة دوري أبطال أوروبا.

سبق لمورينيو تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث فاز معه بلقبين في الدوري الإنجليزي، كما فاز مع بورتو البرتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2004.

تولى جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 خلفًا للمدرب الهولندي لويس فان خال.