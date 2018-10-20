موسلين يوقع عقود تدريب الفيحاء.. ويبدأ مهمته اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن إنهاء مجلس الإدارة لإجراءات التوقيع الرسمي مع الصربي سلافيوليوب موسلين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2018/ 2019.

وتكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بكامل عقد المدرب الصربي موسلين صاحب الـ65 عامًا، وذلك استمرارًا لدعمه المتواصل لنادي الفيحاء ولكافة أندية الوطن.

وجرت مراسم التوقيع في قاعة المؤتمرات الصحافية بمقر نادي الفيحاء، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش، والجهاز الإداري للفريق الأول.

ومن المُقرر أن يُباشر موسلين وجهازه الفني المساعد مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بدايةً من مران اليوم.

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد قرر إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب تردي النتائج وسوء المستويات.