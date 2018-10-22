موسى النصر يصل الرياض ويدخل التدريبات

المواطن - محمد سمعة

وصل اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة الرياض، وذلك استعدادًا للمشاركة مع العالمي في المباريات المقبلة.

وكان أحمد موسى غاب عن مباراة النصر ضد فريق الباطن في منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب مرض والدته.

ودخل أحمد موسى تدريبات العالمي، استعدادًا لمواجهة فريق الفيحاء في الجولة السابعة من بطولة الدوري يوم الجمعة المقبلة.

تألق أحمد موسى بشكل لافت للأنظار منذ انضمامه لنادي النصر في صيف العام الجاري، حيث سجل حتى الآن في بطولة الدوري أربعة أهداف بجانب إحرازه هدفًا في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية أمام نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان أحمد موسى انضم إلى صفوف النصر في صيف العام الجاري قادمًا من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.