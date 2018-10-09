موسى والسومة يقودان تشكيلة الجولة المثالية

المواطن - مروة نبيل

أعلن موقع “سوفاسكور” العالمي، المتخصص في الإحصاءات والأرقام، تشكيلة الجولة الخامسة المثالية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الجولة الخامسة المثالي، وفقًا لموقع “سوفاسكور”، كالتالي؛ البرازيلي أدريانو فاشيني، حارس مرمى فريق الباطن، وفي الدفاع؛ نجم التعاون مدالله العليان، لاعب فريق الفتح علي لاجامي، نجم النادي الأهلي، المصري محمد عبد الشافي.

ويقود وسط وهجوم تشكيل الجولة الخامسة المثالي، كل من؛ ثلاثي فريق النصر، المغربي نور الدين أمرابط، البرازيلي جوليانو، والنيجيري أحمد موسى، لاعب الفتح، الجزائري إبراهيم الشنيحي، ثنائي الرائد صالح الشهري والجزائري أحمد حمودان، ونجم الأهلي عمر السومة.

ويتصدر جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 15 نقطة، يليه النادي الأهلي بـ13 نقطة، ثم الهلال بـ12، ولكنه خاص مباراة أقل.