موعد قرعة ثمن نهائي مونديال العرب

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ إقامة مراسم قرعة دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال يوم السبت المقبل الموافق السادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور الـ16 للبطولة العربية في شهر أكتوبر المقبل وتستمر حتى شهر يناير مطلع العام المقبل.

وتأهلت أندية “الهلال، النصر، الأهلي” من المملكة، كما تأهل “الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي” من جمهورية مصر العربية.

كما تأهل كل من وفاق سطيف الجزائري، النجم الساحلي التونسي، النفط العراقي، الرجاء البيضاوي المغربي، الوصل الإماراتي، اتحاد العاصمة الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، المريخ السوداني، مولودية الجزائر الجزائري.