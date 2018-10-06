موعد مباراة الهلال والزمالك .. والقنوات الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير العربية موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم، في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة.

وأعلنت KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم، والقنوات الناقلة لمواجهة السوبر السعودي المصري، وأشارت إلى أن فهد العتيبي وبلال علام سيُعلقان على اللقاء.

وسيكون موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، والسابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ويتمنى كل من الفريقين خطف اللقب والجائزة الكبرى.

وستنقل 9 قنوات مباراة الهلال والزمالك اليوم، وهي الرياضية السعودية، دوري بلس، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، البحرين الرياضية، بيراميدز المصرية، العراق الرياضية، الكويت الرياضية والشارقة الرياضية.

وقبل موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم، ستبدأ KSA SPORTS أستوديو تحليليًّا مميزًا مع محمد خاتم، في حضور المحللين يوسف الثنيان والثنائي المصري خالد بيومي وأحمد حسن، وسيكون مسفر الحسين وعبدالله العمري مراسلين من الملعب.

وتواصل KSA SPORTS تغطيتها قبل موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم، مع وليد الفراج ومدحت شلبي، في حضور المحللين خالد الشنيف ورضا عبدالعال، وعبدالله العضيبي وعبدالرحمن مجدي من الملعب.