موعد ورابط التقديم على وظائف معيد في جامعة الملك سعود

موعد ورابط التقديم على وظائف معيد في جامعة الملك سعود

2018/10/11
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود مؤخراً عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية برتبة معيد (للرجال والنساء) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في عدة جهات بالجامعة.

ودعا المشرف العام على عمادة الموارد البشرية في جامعة الملك سعود الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة (هنا) ؛ مشيراً إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 1440/02/05هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 1440/02/23هـ.


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