ميراندا: اللعب أمام الأرجنتين مُختلف.. ومستوى الأخضر لم يُفاجئني

المواطن - مروة نبيل

أشاد جواو ميراندا نجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بالمستوى الذي يُقدمه الأخضر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن السامبا استعد جيدًا لمباراة الأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وقال جواو ميراندا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بالنادي الأهلي: “لم يُفاجئني مستوى المنتخب السعودي، كما أن مستواهم في كأس العالم كان جيدًا، لديهم سرعة في نقل الكرة”.

وتابع نجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، ميراندا تصريحاته قائلًا: “اللعب أمام الأرجنتين مُختلف، نعرف جيدًا كيف نلعب أمامهم، هذه المباراة تحمل أبعادًا كبيرة، ونحن مستعدون جيدًا، ونأمل في الحصول على نتيجة رائعة”.

ويستعد المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الأرجنتيني، مساء بعد غد الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وفاز المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في المباراة الماضية على السعودية بهدفين دون رد، إلا أن الأخضر قدم أداءً مميزًا، وفي افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو تغلبت الأرجنتين على العراق برباعية نظيفة.