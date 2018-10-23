ميزة جديدة لحماية هاتفك من المتطفلين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على بناء ميزة جديدة لمنع الآخرين من التطفل على الرسائل الخاصة المُستقبلة عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة.

وشرع واتساب في بناء ميزة جديدة من شأنها أن توقف الغرباء الفضوليين من التطفل على رسائلك الخاصة، وذلك حال وقوع هاتفهك في أيديهم، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية.

وتضع الميزة التطبيق خلف شاشة القفل التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام أنظمة التحقق الخاصة، مثل كلمة المرور أو بصمة الأصبع أو حتى بصمة الوجه في الهواتف التي تعتمد على تلك التقنية

وتم رصد الميزة لأول مرة من قبل وايبا إنفو، وهو الموقع الرئيسي لاختبار مميزات تطبيق التراسل الفوري حول العالم.

وتعد الميزة التي يعمل واتساب عليها في الوقت الحالي، هي المرة الأولى التي تتمكن فيها من حماية التطبيق نفسه بشكل منفصل عن أنظمة التأمين الخاصة بالهاتف الذكي.

ويمكن للمستخدم إنهاء القفل عن طريق كلمة مرور أو بصمة الأصبع أو الوجه، وهو ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية.

ولا يزال تعميم الميزة على التطبيق بشكل مباشر هو أمر سابق لأوانه، لا سيما وأن واتساب يقوم بتعديلات في الوقت الحالي على تلك الميزة، استعدادًا لإطلاقها بشكل رسمي.