ميزتان جديدتان من واتساب لعلاج إدمان الهواتف

المواطن - متابعة

يبدو أن شغف الملايين حول العالم باستخدام تطبيق التراسل الفوري واتساب قد دفع الشركة إلى البحث عن بعض المزايا التي قد تساعد مدمني هذا البرنامج على التعامل معه بأريحية وهدوء.

وتعكف واتساب حاليًا على دراسة خدمتين، الأولى تتعلق بوضع Vacation الجديد والذي سيكون متاحا للمستخدمين بعد عدة أشهر، وهي ميزة متعلقة بأرشفة الرسائل، ففي الوقت الحالي، عند أرشفة دردشة، يعمل واتساب على إلغاء تنشيطها بمجرد وصول رسائل جديدة، ولكن مع وضع Vacation سيكون بمقدورك التحكم في الأرشفة بشكل أفضل، كما أن الميزة ستكون مفيدة أيضًا إذا كنت لا تريد مشاهدة بعض الدردشات في قائمتك.

أما الوضع الثاني وهو وضع Silent يتيح للمستخدمين إخفاء التطبيق أو عدد الإخطارات على الأيقونة الخارجية، وهو ما يسهل التخلص من إدمان الهواتف، وعلى الرغم من أن تلك الميزة توفرها هواتف أندرويد من داخل الإعدادات إلا أن واتساب سيجعل من الأسهل تمكينها.