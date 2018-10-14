ميسي أحرج جوارديولا ومانشستر سيتي لعيون برشلونة

المواطن - محمد سمعه

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني الانتقال لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي والعمل مع مدربه السابق، الإسباني بيب جوارديولا.

واتجه نادي برشلونة في الفترة الحالية وذلك من أجل تجديد عقد النجم ليو ميسي، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعيدة عن برشلونة.

وقال خلدون المبارك مالك نادي مانشستر سيتي أن ناديه اجتهد كثيرًا وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب ميسي خلال الفترة الماضية.

وأضاف المبارك، أن ميسي رفض راتبًا خرافيًا أضعاف مايتقاضاه في برشلونة من أجل الانتقال لمانشستر سيتي.

يذكر أن ليو ميسي يلعب مع نادي برشلونة منذ عام 2004 حيث صعد وقتها للفريق الأول وقت وجود الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

وكان ليو ميسي سبق له الفوز بالعديد من البطولات مع برشلونة مثل الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية.