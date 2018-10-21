ميسي يغيب عن نادي برشلونة 3 أسابيع للإصابة

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أكد نادي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن القائد ليونيل ميسي سيغيب لثلاثة أسابيع عقب إصابته بكسر في ذراعه اليمنى خلال انتصار فريقه 4-2 على أشبيلية يوم السبت، وستبعد هذه الإصابة ميسي عن لقاء القمة ضد الغريم ريال مدريد يوم 28 أكتوبر.

وحل عثمان ديمبلي بديلا لميسي في الدقيقة 25 عقب فحص أطباء الفريق للاعب الأرجنتيني على جانب الملعب بعد التحام مع فرانكو فاسكيز لاعب أشبيلية، وبدت إصابة لاعب برشلونة الكبير، الذي صنع الهدف الأول لفيليب كوتينيو في الدقيقة الثانية وسجل بنفسه الهدف الثاني، خطيرة أثناء مغادرته الملعب مع وضع ضمادة على ذراعه اليمنى.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب نادي برشلونة “إنها خسارة كبيرة بالتأكيد، “نعرف ما يقدمه لنا وما نفتقده في عدم وجوده. يجب أن نتعامل مع الموقف وسنكون على أتم الاستعداد. من الواضح أن غيابه سيكون مؤثراً لكننا سنتأقلم ولدينا الموارد رغم أننا سنواجه بعض الفرق الصعبة”.

وإلى جانب غيابه عن مواجهة ريال مدريد، لن يكون هداف برشلونة عبر العصور متاحاً في مواجهة إنترن ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل ثم في لقاء العودة في ميلان في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأقر جيرار بيكي مدافع نادي برشلونة بأن غياب ميسي سيؤثر على الفريق لكنه أكد أنهم قادرون على تجاوز المباريات القليلة المقبلة بدون إهدار العديد من النقاط، وقال بيكي “يمنحنا راحة ذهنية عندما يكون موجوداً لكن لا يجب أن نعاني في غيابه”.