ميلان الإيطالي يفتح أبواب العودة للسلطان إبراهيموفيتش

ميلان الإيطالي يفتح أبواب العودة للسلطان إبراهيموفيتش

2018/10/14
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ألمح باولو مالديني، الذي يتولى منصبًا إداريًا في ميلان الإيطالي، إلى أن النادي ربما يتحرك للتعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في يناير القادم.

وفي تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”، قال مالديني: “إبراهيموفيتش سيكون كبيرًا على غرف الملابس؟ لا أعتقد ذلك، فلاعبون بهذه الشخصية يستطيعون اللعب في أندية كبيرة، ونحن نادٍ كبير”.

وأضاف: “زلاتان فكرنا به في الصيف، لديه شخصية وهو بطل، وبشكل عام لاعبان مثل هيجواين وإبراهيموفيتش يستطيعان إخراج إمكانيات الآخرين”.

يذكر أن تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الحالي.


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