ميليسي سقط في الظفرة .. بعد أن كان نجماً في الهلال

المواطن - الرياض

نشرت تقارير إماراتية أن الأوروغواياني ميليسي لاعب الظفرة واحد من أسوأ اللاعبين الأجانب هذا الموسم.

وتعاقد الظفرة مع ميليسي لمدة 3 سنوات بعد مخالصته من الهلال، حيث ارتكز الظفرة في تعاقده على المستويات الرائعة التي قدمها ميليسي طوال موسمين في الدوري السعودي تُوج فيهما بلقبي الدوري.

وخيّب ميليسي مسيّري وعشاق الظفرة، في أعقاب المستويات المتواضعة التي قدمها مع فريقه خلال الجولات الماضية من عمر الدوري ، ويحتل الظفرة المرتبة 12 بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأخير دبا الفجيرة .