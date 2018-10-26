ميليشيا الحوثي تستهدف أطفال التحيتا بالقذائف

المواطن - متابعة

أصيب 4 أطفال يمنيين، اليوم الجمعة، جراء سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على منازل المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

وبحسب مصادر محلية، أن بقايا جيوب ميليشيات الحوثي الإيرانية، استهدفت خلال الساعات الماضية بقذائف الهاون أحياء سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا بالمحافظة.

وقالت المصادر: إن إحدى القذائف أصابت بشكل مباشر منزل أحد المواطنين؛ مما أسفر عن إصابة 3 من أطفاله، بالإضافة إلى إصابة رابع من جيرانهم، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وهرعت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة لإنقاذ المصابين وإسعافهم إلى المستشفى الميداني بمديرية الخوخة.