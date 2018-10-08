ميليشيا الحوثي تنحر أطفال اليمن.. قتلت 1539 بدم بارد بمباركة إيران!

المواطن - الرياض

لن تتوقف إيران عن استهداف اليمن وثقافته وحضارته إلا بعد أن تقتل فيه الإنسانية والشهامة والمروءة والكرامة، بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لها.

واستخدمت طهران ميليشيا الحوثي لقتل أكثر من 1539 وأصابت 1166 طفلًا بدم بارد، وبدون أن يرف لها جفن، كما تعمل إيران جاهدة لنقل ثقافتها الوحشية واللا إنسانية إلى اليمن، كما فعلت بدول أخرى منكوبة.

وتخطط إيران بيد الحوثي لقتل مستقبل اليمن لتتمكن منه من خلال نحر الأطفال، كما فعلت في العراق وغيرها من الدول التي اكتوت بنيران الفتنة والتطرف التي تنفثها إيران.

وتمرر طهران مخططاتها الوحشية والبائسة باسم الدين والتقرب إلى الله، فهذا ما يُراد لليمن من قبل إيران وبتنفيذ الحوثي.. وطن بلا براءة وبلا مستقبل!