نائب أمير عسير يتفقد جناح مكتبة جامعة المؤسس في معرض الكتاب الـ15

المواطن - أبها

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير جناح مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز على هامش معرض الكتاب الـ 15 الذي تنظمه جامعة الملك خالد بأبها في مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط وتشارك فيه جامعة المؤسس كضيف شرف.

وخلال جولته استمع سموه إلى شرحٍ وافٍ من الدكتور نبيل قمّصاني عميد عمادة شؤون المكتبات الذي أطلعه على الخدمات المتنوعة المقدمة من العمادة للمستفيدين وعن مدى التحول إلى عصر الرقمنة الإلكترونية وما استجد من علوم ومعارف تسهم في تطوير جودة وبيئة التعليم والبحث العلمي.

إلى ذلك أوضح وكيل عمادة شؤون المكتبات الدكتور غسان النويمي أن مشاركة الجامعة في المعرض تأتي لتعزيز وإثراء الحراك المعرفي والثقافي والتزود بما يستجد في مجال النشر العلمي، مضيفًا أن مثل هذه المعارض تعد فرصة لتعزيز التواصل بين الجامعات ودور النشر لتزويدها بما تحتاجه من مصادر المعلومات فضلا عن توفيرها بيئة مناسبة للمؤلفين والناشرين لتبادل الخبرات في مختلف أنواع المعرفة.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من سبعين دار نشر , بأكثر من 30 ألف عنوان تتنوع بين الفنون المختلفة والكتب الأجنبية والشريعة والطب والهندسة والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية والأدبية وغيرها، فضلاً عن إقامة مجموعة من الندوات والدورات التدريبية والأمسيات الثقافية.