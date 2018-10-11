نائب أمير عسير يناقش تشغيل مشروع طائرة الإسعاف الجوي

المواطن - عسير

عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة المعنية بتشغيل مشروع طائرة الإسعاف الجوي في المنطقة، والتي تضم مدير عام الشؤون الصحية خالد عسيري رئيس لجنة الصحة، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر محمد الشهري ومدير مطار أبها المهندس أحمد القحطاني وذلك لمتابعة إدخال الخدمات الإسعافية المتطورة في المنطقة، ودراسة المشاريع الإسعافية ومناقشة تطويرها والتي تأتي في مقدمتها مشروع طائرة الإسعاف الجوي.

كما اطلع سموه خلال الاجتماع على المهام التي تم إنجازها لتنفيذ المشروع والتي تأتي في مقدمتها مواقع المهابط التي تم تحديدها للمشروع والبنية التحتية للاتصالات الرقمية والنظام الخاص بها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف للرقي بالخدمات الإسعافية في منطقة عسير . مقدماً شكره للجميع وثناءه على روح الفريق.