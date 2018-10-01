نائب أمير مكة يناقش سبل تطوير وتجويد خدمات ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً لمناقشة سبل وآليات تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر خلال الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عدَاس، على الدراسة التي قدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، حيث استمع سموه من عميد المعهد الدكتور سامي برهمين إلى نبذة عن الدراسة التي تشمل تطوير خدمات إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة ومنظومة الغذاء المقدم لهم، إضافة إلى تحسين مستويات النقل والنظافة في المشاعر.

وبحسب العرض فإن الدراسة المقدمة تهدف إلى تطوير وتجويد كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة وصولاً إلى تسهيل رحلتهم الإيمانية وتوفير أقصى درجات الراحة لهم خلال تأديتهم لمناسكهم.