نائب أمير مكة يواسي أسرة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة

نائب أمير مكة يواسي أسرة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة

2018/10/02
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، واجب العزاء لأسرة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة سليمان الثنيان (رحمه الله).

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب على ولاة أمر هذه البلاد.


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