نائب رئيس النصر يُكذّب ادعاء طارق التويجري

المواطن - الرياض

نشر نائب رئيس نادي النصر عبدالعزيز الجليّل تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي الهلال طارق التويجري، وذكر التويجري أن النصر طلب اللعب في ملعب جامعة الملك سعود بشكل غير مباشر، مؤكداً أنه تم رفض الطلب.

وذكر الجليّل في تغريدته: “ما ذكره الأخ طارق التويجري عارٍ من الصحة تماماً، الصعود على أكتاف الآخرين الوسيلة الوحيدة لهم لتحقيق الإنجازات الوهمية، وللفت الأنظار عن حال فريقهم وتخبطاتهم”.

يُذكر أن الهلال خاض أولى مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضد الشباب، بعد أن ترك ملعب الجامعة لإقامة فعاليات المصارعة الحرة التي تستضيفها الرياض 2 نوفمبر المقبل.