نادال يواجه ديوكوفيتش على كأس الملك سلمان للتنس

نادال يواجه ديوكوفيتش على كأس الملك سلمان للتنس

2018/10/07
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن احتضان السعودية لمواجهة من العيار الثقيل بين بطلي العالم في التنس الإسباني رافاييل نادال، والصربي نوافك ديوكوفيتش.

وأعلن تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواجهة بين رافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل.

وعلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على هذه المواجهة قائلًا: “كأس الملك سلمان للتنس… بطلي العالم في أقوى منافسة”.


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