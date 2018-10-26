نبيل نقشبندي رئيسًا للجنة الحكام باتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتعيين نبيل بن خالد نقشبندي رئيسًا للجنة الحكام، خلفًا للحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ.

وأتى قرار تعيين نقشبندي في إطار مساعي مجلس الإدارة إلى تطوير منظومة عمل الاتحاد للإرتقاء بكرة القدم في المملكة للمكانة التي تليق بها عالميًا.

وخلال الجولات السبعة من بطولة الدوري، اعتمدت الأندية في كل مبارياتها على حكام أجانب.