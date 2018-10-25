نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا .. صلاح ليفربول يتخطى الظاهرة وبرشلونة يُعاقب إيكاردي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الأربعاء من الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتائج كارثية ومُرعبة.

وكانت المباراة الأولى كانت بين فريقي موناكوالفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما المباراة الثانية فكانت أقيمت بين فريقي توتنهام هوتسبير ونادي أيندهوفن الهولندي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتواصلت النتائج المثيرة والممتعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز نادي برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثنائية دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الكامب نو.

أما النتيجة الأبرز فكانت لصالح نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي هزم نادي أتليتكو مدريد برباعية دون رد، أما نادي جالطة سراي التركي فسقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي شالكه الألماني.

ونجح ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز عريض وكبير على حساب نادي النجم الأحمر الصربي برباعية دون رد، حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين ليُصبح محرزًا 50 هدفًا لليفربول في 65 مباراة في البطولات المختلفة.

كما نجح محمد صلاح بعد فوز ليفربول على النجم الأحمر برباعية في تخطى النجم البرازيلي السابق رونالدو بعدما أحرز النجم المصري 15 هدفًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتفوق صلاح كذلك على الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني دافيد فيا والألماني ميروسلاف كلوزة.

أما نادي بورتو البرتغالي ففاز على فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل نابولي الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لكل فريق.