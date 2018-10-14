نجلاء عمر لاجئة تبهر مخترعي الآيس كريم بالخلطة السورية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

لم تجد اللاجئة السورية نجلاء عمر أفضل من الآيس كريم والمثلجات لتفرض ثقافاتها العربية الثرية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن استطاعت إبهار الجمهور بسلسلة من النكهات المختلفة حازت إعجاب رواد المحل.

وسلطت شبكة ABC الأميركية الضوء على قصة عُمر، والتي جاءت إلى الولايات المتحدة كلاجئة اصطدمت بالعديد من الأنماط الثقافية المختلفة في المجتمع الأميركي، إلا أنها استطاعت أن تكون جزءًا من المؤثرات في تلك الأنماط المتنوعة من الثقافات.

وفور بدء عملها في محل يُدعى ذا ستيل لبيع الآيس كريم والمثلجات، استطاعت نجلاء عُمر أن تُثبت أقدامها بقوة في العمل، متخطية كافة الصعوبات المتعلقة باللغة والثقافة.

وطلبت نجلاء من مديرها السماح لها بإعداد نوع جديد من الآيس كريم في المحل، وهو مستوحى من التراث العربي وتحديدًا الثقافة السورية الأصيلة.

وبالفعل بدأت نجلاء الإعداد لهذا الطعم الجديد في الآيس كريم، والذي يتكون من المشمش المُجفف ورقائق اللوز بالإضافة إلى الألبان، وعند عرض هذا النوع الجديد من الآيس كريم، بدا الأمر غريبًا لزبائن المحل، والذين تعودوا على بعض الأطعمة الخاصة والمألوفة.

وقالت نجلاء عمر: “أحب الناس الذين يجربون الآيس كريم، ويحبون الآيس كريم.. وأنا سعيدة للغاية”.

وأطلقت نجلاء عمر اسمًا جديدًا على هذا الطعم الجديد من الآيس كريم، وهو يُدعى “بعد المطر”، حيث أكدت الطاهية السورية أن تلك النكهة غير المألوفة في الولايات المتحدة مستوحاة من سوريا.

وفي إطار عملية التسويق للطعم الجديد، كان المحل يمنح الآيس كريم مجانًا مع كل طلب من هذا النوع، وهو الأمر الذي ساهم بشكل رئيسي في إشهاره ووصوله لمستويات كبيرة من الانتشار في البلاد.