نجم الزمالك: حظينا باستقبال رائع.. والهلال يضم نجومًا متميزين

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حازم إمام بالاستقبال الحافل بعثة القلعة البيضاء في المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الهلال.

وقال حازم إمام خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر السعودي المصري الذي عُقد، اليوم الجمعة: “مباراة الغد مهمة جدًا سنواجه فيها فريقًا قويًا، يمتلك نجوم متميزين.. الفريقان يمتلكان نجومًا على مستوى عال، ويتميزان بمنافستهما على كافة البطولات”.

وتابع نجم الزمالك تصريحاته قائلًا: “حظينا باستقبال كبير ورائع، وهذا الأمير غير مستغرب من أشقاءنا في السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ أسهم بخطواته في تعزيز العلاقات بين البلدين”.

واختتم حازم إمام تصريحاته قائلًا: “أتمنى مزيدًا من التقارب بين الأندية السعودية والمصرية.. وآمل أن تخرج المباراة بمستوى يليق بالكرة السعودية والمصرية”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود، مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الهلال والزمالك، مساء يوم غد السبت.