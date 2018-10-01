نجم الشباب السابق ينضم لمعسكر الإمارات في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير إعلامية إماراتية: إن اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي نجم نادي الوحدة الإماراتي، سينضم إلى معسكر منتخب الإمارات الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

وكانت قناة أبو ظبي الرياضية أعلنت أن اللاعب تيجالي والمولود في الأرجنتين سيمثل منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد استدعائه لمعسكر الأبيض والمقرر إقامته في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد أحمد الرميثي، رئيس نادي الوحدة الإماراتي، أن منتخب الإمارات تفاوض مع إدارة الوحدة لضم تيجالي لمعسكر الأبيض منذ شهر.

وسبق للاعب سيباستيان تيجالي اللعب في صفوف نادي الاتفاق ونادي الشباب في السعودية، كما سبق له اللعب في صفوف نادي إيفرتون التشيلي.