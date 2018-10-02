نجم الفيحاء ينتزع لقب الأفضل في الجولة الرابعة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار اللجنة الفنية لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عبد الله آل سالم كأفضل لاعب في الجولة الرابعة.

وتألق عبد الله آل سالم بشكل لافت في الجولة الرابعة، حيث نجح في تسجيل ثنائية في شباك القادسية، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، للفوز برباعية مقابل هدفين، وحصد أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونافس عبد الله آل سالم على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من نجم فريق الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز، بعدما استعاد حاسة التهديف، ونجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا.