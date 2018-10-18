نجم برشلونة الأسبق ينفي تواصله لتدريب ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

نفى الدنماركي مايكل لاودروب لاعب نادي برشلونة الإسباني الأسبق، تواصله مع إدارة ريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية لتدريب الفريق الأول بالنادي الملكي.

ويُقدم ريال مدريد في الفترة الحالية نتائج سلبية، حيث لم يُسجل الفريق هدفًا واحدًا في آخر أربع مباريات خاضها سواء بالدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا، مما جعل المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي مُهدد بالإقالة من تدريب الريال.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات لاودروب والذي قال: لم أعرض نفسي على إدارة ريال مدريد لتدريب الفريق الملكي، وحتى الآن لم أقرر العودة للتدريب.

يذكر أن مايكل لاودروب سبق له اللعب مع نادي برشلونة في الفترة من عام 1989 حتى عام 1994، ولعب مع ريال مدريد في الفترة من 1994 ولمدة عامين.

درب مايكل لاودروب العديد من الأندية مثل الريان القطري وسوانزي سيتي الويلزي وسبارتاك موسكو الروسي وريال مايوركا الإسباني.

مثل لاودروب المنتخب الدنماركي في مونديالي 1986 بالمكسيك و1998 في فرنسا.

وكان المدرب لوبيتيجي تولى تدريب ريال مدريد صيف العام الجاري بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه كمدرب للفريق الأول.